Şanlıurfa'da 2 kişiyi gasbeden şüpheli dolabın gizli bölümünde yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 2 kişiyi darbettikten sonra silah zoruyla paralarını gasbeden 6 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Biri evinin içerisine yaptırdığı özel dolapta yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa´da Atatürk Mahallesinde bulunan iş yerlerinde silah zoruyla alıkoyulan 2 kişi, darbedilip paralarının silah zoruyla alındığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harakette geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, darp ve gasp olayını gerçekleştiren 6 şüphelinin belirlediği adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evde arama yapan polis, şüphelilerden birisini evinde yaptırdığı özel dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin yanında gizlediği poşette 6 tabanca ve 28 mermiyle ele geçirilirken, yakalanma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-03-08 00:46:57



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