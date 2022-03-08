Şanlıurfa’da kültür merkezine eski bakanın ismi verildi

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 9 bin metrekarelik yeni kültür merkezinin adi Şanlıurfa'ya büyük hizmetlerde bulunan Eski Bakan Necmettin Cevheri'nin adı verildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye kazandırılan 9 bin metrekare kapalı alandaki kültür merkezinin ismi için büyük bir vefa örneği gösterdi. Baydilli önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan kültür merkezine Şanlıurfa'ya büyük hizmetlerde bulunan eski bakan Necmettin Cevheri'nin isminin verileceğini söyledi. Karaköprü Belediyesi meclis toplantısında müjdeyi veren Başkan Baydilli, bu konudaki öneriyi meclise sunarken yapılan oylama sonucunda yeni kültür merkezinin isminin 'Necmettin Cevheri Kültür Merkezi' olması kararı alındı. Konuyla ilgili olarak mecliste bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'ya ve Karaköprü'nün belde olmasında büyük hizmetleri olan Necmettin Cevheri'nin ismini yeni kültür merkezine vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Baydilli: "Bu memlekette taş üstüne taş koyan ve hizmet eden şahsiyetlerin isminin yaşatılmasını çok önemsiyoruz. Daha önce bir parkımıza rahmetli Eyüp Cenap Gülpınar'ın ismini vermiştik. 9 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa ettiğimiz kültür merkezimize de GAP projesi, stadyum, Karaköprü'nün belde statüsüne kavuşması gibi önemli hizmetleri Şanlıurfa'ya kazandıran değerli bakanımız Necmettin Cevheri'nin ismini kendisi hayattayken vermek ve adını yaşatmak istedik. Meclis üyelerimiz de bu öneriyi kabul etti ve inşallah kısa süre sonra açacağımız kültür merkezimizin ismi artık Necmettin Cevheri Kültür Merkezidir. İlçemize ve Şanlıurfa'ya hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Necmettin Cevheri 1930 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlköğrenimini Şanlıurfa’da, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şanlıurfa'da avukatlık ve çiftçilik yaptı. Siyasi hayatı, Demokrat Parti İl Örgütü’ndeki çalışmalarıyla başladı. Daha sonra Adalet Partisi il ve merkez örgütlerinde çalıştı. II, III, IV, V, XIX, XX. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM’de bulundu.

Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köy işleri, Devlet Eski Bakanı, Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Fransızca biliyor. Evli ve iki çocuk babası, Necmettin Cevheri siyasete 1965 yılında başladı. 2002 yılında siyaseti bıraktı.

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