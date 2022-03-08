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Ukrayna’da yaralanan Türk öğrenci dehşet anlarını anlattı Oğluna kavuşan baba gözyaşlarına hakim olamadı Öğrencinin ağabey, Türkiye’nin büyüklüğünü bir kez daha gördüklerini söyledi

İHA

Ukrayna’da yaralanan Türk öğrenci dehşet anlarını anlattı Oğluna kavuşan baba gözyaşlarına hakim olamadı Öğrencinin ağabey, Türkiye’nin büyüklüğünü bir kez daha gördüklerini söyledi

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşta Harkov kentinden çıkmaya çalışırken yaralanan Şanlıurfalı öğrenci, yaşadığı korku ve dehşeti anlattı. Türkiye’nin gayretleri sonucu kurtarılan oğlu ile buluşan baba ise gözyaşlarına boğuldu.
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşta Rusya tarafından bombalanan Harkov kentinden çıkmaya çalışırken yaralanan Şanlıurfalı Üniversite öğrencisi Furkan Aslan, yaşadığı korku ve dehşet anlarını anlattı. Babasının gözyaşlarıyla karşıladığı Furkan Aslan, bomba sesiyle uyandığını ve savaşın başladığını o anda anladığını söyledi. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye ulaştıklarını belirten Furkan Aslan, “Ben gece uyuyordum. Camların titremesiyle uyandım. Bombalar patlamaya başlamıştı. O an savaşın başladığını anladım. Direkt arkadaşıma haber verdim ve stok yapmaya gittik. Marketlere gittiğimde zaten çoğu kişi suları ve gerekli erzakları bitirmişlerdi. Paramız da kısıtlı olduğu için stokumuzu da yaptık. Ondan sonra evimize geldik güvenli bir alan seçmece ve araştırmaya başladık” dedi.

"Evimizin yakınlarına bombalar düşüyordu"
Dışişleri Bakanlığına ulaşıp tahliye için isimlerini yazdırdıklarını söyleyen Furkan Aslan, ”Ondan sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığına, yani Dışişleri Bakanlığı'na ulaşım sağladık ve tahliye için isimlerimizi yazdırdık. Korkulu bir süreçti. Evimizin yakınlarına bombalar düşüyordu. Aynı zamanda panikliyorduk. Ben Harkov’da uçak mühendisliği okuyordum” ifadelerine yer verdi.

"Siren çalınca panikledik"
Siren sesleri üzerine panikle araca binmeye çalıştıklarını söyleyen Furkan Aslan, bu sırada yaralandığını belirterek, “Devletimiz bizi tahliye ettikten sonra yola çıktık. Harkov’dan yola çıktıktan sonra aracımız bozuldu. Aracı biraz bildiğimiz için tamir etmeye başladık ve siren sesleri çalmaya başladı. Siren sesi çalmaya başladığı gibi panikledik ve kaşımı çarptım, yarıldı. Ondan sonra ilerledik arabayı tam tamir edememiştik. Devam ettik ve yanımızda hemen yine bombalar patladı. Bu şekilde yolculuğumuz devam etti” dedi.

"Türk olduğumuzu söyleyince bize teşekkür ediyorlardı"
Kendilerini durduran Ukraynalı askerlerin Türk olduklarını öğrendiklerinde kendilerine ve Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ettiğini belirten Furkan Aslan, “Ondan sonra her ilerlediğimiz zaman da bizleri sürekli durdurdular. Kimsiniz diye her 100 metrede bir 200 metre de bir Ukrayna askerleri tarafından güvenlik soruşturması yapılıyordu. Her indiğimizde ellerimizi kaldırıp bizleri kontrol ediyorlardı. Türkiye'den geldiğimizi söylediğimizde bize, Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorlardı. Bu şekilde sıkıntılı bir süreci atlattık. Bir an önce güvenli bölgelere çıktık. Sağ olsunlar Türkiye Cumhuriyeti yanımızda oldu. Hızlı bir şekilde Türkiye vardık” şeklinde konuştu.

"Bütün hislerimiz gitti"
O anda hiçbir şey hissetmediklerini söyleyen Furkan Aslan, “Şöyle bir şey oldu. Bütün hissiyatımız gitti. Yani hiçbir şey anlamıyorduk, ne açlık, ne susuzluk. Yani benim kaşım patladığında bile kaşımın patladığını anlamadım, bana başkaları söyledi. Öyle bir hissizlik geldi ama şunu diyorduk yani biliyoruz ki bir an önce ailemize kavuşacağız. Türkiye’nin bize yardım etmesiyle içimiz rahatladı. Ondan önce çok korkuyorduk çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum, yanımda olan arkadaşlarıma, aileme ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kimseye bunu yaşatmasın, oradakilere de Allah sabır versin” dedi.

"Staj yapacağımız yerler bombalandı"
Hocalarına ulaşamadıklarını söyleyen Furkan Aslan, “Şu an hocalarımla iletişime geçtiğimde hocalarım da sığınaktalar. Hiçbir şekilde onlardan da haber alınamıyor. Okul ile ilgili bir şey yok. Staj yapacağımız yerler bombalandı. Okulumuz için şu anda CİMER’e bitirdik. Bunun için haber bekliyoruz. Normalde ben üç ay sonra mezunum ama şu an ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yolculuk 30 saat sürdü
Normal şartlarda 12 saatlik bir yolu köprüler yıkıldığı için 30 saatte tamamlayabildiklerini söyleyen Furkan Aslan, ”Normalde Harkov şehrinden Moldova’ya direkt gittiğimde 12 saat, 14 saat arası bir şey sürüyor ama biz 30 saatten fazla bir yolculuk yaptık. Çünkü güvenli yerleri tercih ettik ve yollar kötüydü. Hatta birçok yerden bizi askerler çevirdi çünkü köprüleri yıkmışlardı. Bundan dolayı evlerin ve köylerin içerisinden devam ettik, 30 saat sonra Romanya’ya vardık. Romanya'da da biraz bekledikten sonra Türkiye’ye yolculuğumuz başladı. Biz hiç uyumadık. Toplam 45 gün yolda geçti” dedi.

"Türkiye’ye gelene kadar yaramın acısını hissetmedim"
Yaralandığını anlamadığını belirten Furkan Aslan, “Hiç anlamadım. Oradakiler zaten beni uyardı. Bana dediler ki kaşın patladı. Pansuman yapmaya başladılar. Ondan sonra ben fark ettim. Türkiye’ye gelene kadar o acıyı hissetmedim çünkü ne açlık, ne susuzluk hiçbir şey yoktu. İnsan ben buradan bir an önce çıkayım da rahata kavuşayım diyor. Taki bu Türkiye’ye gelene kadar bu şekilde oldu” şeklinde konuştu.

Gözyaşlarına boğuldu
Oğluna kavuşurken gözyaşlarına boğulan baba Sait Aslan, ”Devletimize teşekkür ederim, Allah razı olsun. Milletimize hamdü senalar olsun. Çok mutlu oldum. Oğlumu bir daha göremeyeceğimi düşündüm” dedi.

"Türkiye’nin büyüklüğünü tecrübe ederek gördük"
Türkiye’nin büyüklüğünü Ukrayna’da da tecrübe ederek gördüklerini söyleyen ağabey Kadir Aslan, “Devletimizin büyüklüğü her yerde görüldüğü gibi bizim soğukkanlı ve metanetli olmamıza sebep olan devlet büyüklerimize, Harkov konsolosluğuna, kardeşimizi bizlere sağ salim ulaştırdığı için teşekkür ediyoruz. Devletimizin büyüklüğü her yerde görüldüğü gibi burada da yaşayarak görmüş olduk” diye konuştu.

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