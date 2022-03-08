Projelerle Ankara’ya gidip hibelerle dönüyor

Haliliye Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında Ankara’dan müjdelerle döndüklerini açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Projeler ile gidiyor, hibeler ile dönüyoruz. Her geçen gün Haliliye ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haliliye Belediyesi 2022 Yılı Mart Ayı ilk Meclis Birleşimi gerçekleşti. Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisindeki Meclis Toplantı Salonundaki birleşim, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında toplandı. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından önerge ile oluşan gündem maddeleri okundu.

Haliliye’ye yönelik kararların alındığı birleşimde Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ankara ziyaretleri sonrası müjdelerle döndüklerini ifade etti. “Projeler ile gidiyor, hibeler ile dönüyoruz” diyen Başkan Canpolat, gelişen bir Haliliye için bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Başkan Canpolat, “Her geçen gün Haliliye ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bunun için Meclisimiz ile el birliğiyle çalışıyoruz. Her Ankara’ya gittiğimizde elimiz dolu dolu geliyoruz. Bundan dolayı Ankara’daki büyüklerimize ve değerli bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yeniden bizlere katkısı oldu. Kazıcı ve yükleyici dediğimiz iş makinası ve çöp konteyneri noktasında destekleri oldu. Spor Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor, kendileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Haliliye ilçemizdeki sportif faaliyetleri ve gençlerimize daha iyi hizmet edebilme adına halı sahalarımızın miktarını artıracağız. Bu konular ile ilgili hep birlikte hareket ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın ziyareti sonrası ilçemize yapılacak olan okulların yerleri ile ilgili Meclisimizde tahsisler oldu. İnşallah en kısa sürede bu okul yerlerini çözmüş olacağız” dedi.

Seçim öncesi sözü verilen proje açılışlarının kısa sürede gerçekleşeceğini belirten Başkan Canpolat, “Gerek merkezde, gerekse kırsalda fen işleri, park bahçe, sosyal ve sportif faaliyetlerle Haliliye ilçemiz hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. En kısa sürede geçtiğimiz yıllarda temelini attığımız Karşıyaka Mahallemizdeki kompleksimiz başta olmak üzere Sancaktar, Ahmet Yesevi ve İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimizin açılışını yapacağız. Şu ana kadar bize güven ve teveccüh gösteren, destek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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