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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

İHA

Şanlıurfalı kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Hamarat Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi pazar yeri düzenlenen törenle açıldı. Kooperatif çatısı altında toplanan Şanlıurfalı kadınlar, pazar yerinde yöresel gıda ve el işi ürünlerinin satışını yapacak.
Şanlıurfalı kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Hamarat Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya geldi. Kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, kente özgü isot ve domates salçası, patlıcan, domates ve kurutmalık biber ile yöresel gıda ve el işi ürünleri pazar tezgahlarında kendileri satışa sunacak. Haliliye İlçesi Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkında düzenlenen pazar yeri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eşi Betül Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eşi Fethiye Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.
“Daha önce Çin’den ithal ediliyordu şimdi kadınlarımız üretiyor”
Kadınların istihdamına yönelik projeler hazırladıklarını ve Pazar payının oluşması için çalışma yaptıklarını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Bu güne kadar birçok Kadın Destek Merkezi açtık. Kadın destek merkezlerimizde üretimler olmaya başladı. Bu üretimlerimizi artık ticari manada halka açmamız gerekiyordu ve bunun ilk adımını burada başlattık. Burada kadınlarımız evde ürettikleri malzemelerle satacaklar. Üretilen bebekleri daha önce dışarıdan alıyorduk. Bir kısmı Çin’den ithal geliyordu. Şimdi kadın destek merkezimizin ürettikleri bebekleri alıyoruz. Kadınımızın ayakta durması, üretken olması ve ürettiğini de dışarıya satması, pazarlaması icap ediyor. Çok çeşitli üretimler var ama bunların önünü biz açacağız, bunları ticari hayata ve başka şehirlere biz taşıyacağız, eticareti kurduğumuz zaman dışa açılımımız çok daha fazla olacak. Kadınımızın mutluluğu için onun daha iyi bir yaşam şartına taşımak için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya devam edeceğiz. Evinde isot yapan, kurutmalık kurutan bu pazarda satacak’’ diye konuştu.
Kooperatif çatısı altında toplanan kadınları tebrik eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise kadınlara her zaman öncelik tanıdıklarını söyledi. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal, ''Kadının güçlenmesi çok önemlidir. 2023’e giderken büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında sizin gibi güçlü kadınlarla beraber yol alacağız’’ diye konuştu.
Programın ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla alanda bulunan kadınlara karanfil verilirken projede emeği geçen kadınlara günün anısına plaket takdim edildi.

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