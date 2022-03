Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Şanlıurfa Karaköprü ilçesindeki Şehit Komiser Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Halfeti'de 18 Mayıs 2019 tarihinde terör örgütüne yönelik düzenlenen meskûn mahal operasyonu sırasında, çıkan çatışma sonucu şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin adının verildiği çok amaçlı spor salonunun açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, şehidin ailesi, mesai arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, tesisin Şanlıurfa’ya ve Karaköprü’ye hayırlı olmasını dileyerek Şükrü Can Kayadibi’nin şehit düştüğü operasyonu anımsattı. Vali Erin, "Bu vatan için, birliğimiz, beraberliğimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman bir evladımız. Mekânının cennet olduğuna kesin inancımız var. Cenabı Allah bizi, onların şefaatine nail kılsın. Onlar, gidebilecekleri en yüce makama gittiler. Ama geride bıraktıkları ve uğruna canlarını feda ettikleri değerlere hep birlikte sımsıkı ve kararlı şekilde sahip çıkmak, onları utandırmamak bizlere düşen en önemli görevdir" dedi.

Vali Erin, "Şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyor, onunla birlikte aynı değerler için canını veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" diyerek, şehidin ismini taşıyacak tesisin hayırlı olmasını diledi.

Tesisin açılış kurdelesini çocuklara kestiren Vali Erin, daha sonra tesisi ziyaret ederek burada sportif faaliyetlere katılan gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi’nin ismi daha önce Şanlıurfa Eyyübiye’de bir anadolu lisesine ve Ankara Altındağ’da bir ortaokula da verilmişti.

Şehit Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, 16 Eylül 1991 tarihinde Ankara ili Çubuk ilçesinde doğmuştu. İlk ve orta öğrenimini Ankara ili Altındağ ilçesi 13 Ekim İlköğretim Okulunda tamamlamış, 2010 yılında Altında İnönü Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu'nu kazanmıştı. Eğitimine devam etmekte iken 2011 yılında gönüllü olarak Özel Harekât branşını seçerek Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu'na geçmiş, 2012 yılında Özel Harekât eğitimini başarı ile tamamlamış ve Polis Memuru olarak Batman ilinde göreve başlamıştı. 15.Mart 2017 tarihinde Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı olarak mezun olan Şehit Şükrü Can Kayadibi, terfien Şanlıurfa ili Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne atanarak göreve başlamıştı. 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine yönelik yapılan hücre evi baskınında çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Kayadibi'nin 2 kız çocuğu var.

