Karaköprü Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi Seçimli Olağan Kongresi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin katılımıyla gerçekleştirildi ve yeni yönetim kurulu seçildi.

Karaköprü Belediyesi’nin gençlik için çalışacak olan gençlik meclisinin seçimli olağan kongresi gerçekleştirildi. Karaköprü Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve gençlik meclisi üyeleri katılım gösterdi. Gerçekleştirilen seçimli olağan kongrede Karaköprü Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanlığına İbrahim Halil Yılmaz seçildi. Kongrede konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kongrenin hayırlı olmasını dilerken, Karaköprü Belediyesi gençlik meclisi başkanı seçilen İbrahim Halil Yılmaz ve yönetimini tebrik etti.

Baydilli, “Karaköprü Belediyesi Gençlik Meclisi, ilçemizde gençlik ile ilgili çalışmalar yapıp gençlerimizin hayırlı işlerde bulunmasını ve zamanını güzel faaliyetlerle değerlendirmesini sağlayacak. İnşallah yapacakları güzel çalışmalarla ilçemizdeki gençlerin okumasına, hedefleri olan ve çalışan bir gençlik oluşmasına vesile olacaklardır. Gençler bizim geleceğimiz ve gelecekte bu ülkeyi hatta dünyayı onlar şekillendireceklerdir. Bizim de gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalıyız, faaliyetlerde bulunmalıyız. Öncelikle gençlerin çokça okuması, araştırması gerekiyor. Gençlik meclisi başkanını ve yönetimini tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

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