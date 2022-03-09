Siverek’te ihtiyaç sahiplerinin yardımına gönüllüler koşuyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ''Bir İyilikte Sen Yap'' sloganıyla yola çıkan ve talepler üzerine İyilik Sensin Platformu'nu kuran bir grup gönüllü, ilçe merkezinde kırsalında ve çevre ilçelerde tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Üç ayların gelmesi ve Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle çalışmalarına hız veren gönüllüler, gıda kolileri dağıtımını sürdürüyor.

İyilik Sensin Platformu Koordinatörü Mevlüt Bayraktar, ''Çalışmalardaki amacımız, aslında hayırseverleri ile ihtiyaç sahibi ailelerini buluşturmak ve bir gönül köprüsü kurmaktır. Bir hayır yapmak isteyen oluyorsa biz ona bizimle gelmesini ve yapacağı yardımın kimlere ulaştığını kendi gözleriyle görmesini istiyoruz, bu sayede bir gönül köprüsü oluşuyor. Bunun yanında ilçede olmayan ülkenin değişik il ve ilçeleri ile yurt dışında olan hayırseverlerde bize ulaşıyor ve bağışlarını yolluyor, gelen bağışları da şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Gelen desteklerle inşallah çok daha fazla gönüllere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bizim çalışma alanımız, yetim ve öksüz çocukların bulunduğu aileler ile gerçekten çalışamayacak durumda bulunan ve zor yaşam mücadelesi veren insanlardır. Ramazan ayına insanlar rahat ve kaygısız girebilmeleri için çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var, bunun için bağışçılarımız bu Ramazan ayı daha fazla destek olursa çok iyi olacak” diye konuştu

Bayraktar, çalışmaları yılın 12 ayında sürdürmeyi de hedeflediklerine kaydetti.

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