Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı: 2 polis ağır yaralı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobildeki şüpheliler, ekiplere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Caddesi Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında meydana geldi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı. Yaralı polis memurlarının telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Mahallede cadde ve sokakların girişleri özel harekat polisleri tarafından tutuldu.

Bu arada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bölgede operasyon sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2022-03-09 18:32:09



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