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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilikten polise silahla ateş açılmayla ilgili açıklama

İHA

Valilikten polise silahla ateş açılmayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, takibe alınan şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 polisin şehit düştüğü, 1 polisin ise ağır yaralandığı belirtilerek, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “9 Mart 2022 tarihinde saat 15.30 sıralarında, ilimiz Haliliye ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır.
Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır. Şehit polis memurumuza Allah’tan (cc) rahmet ailesine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı komiser yardımcımıza da acil şifalar diliyoruz“ denildi.

Olayın geçmişi
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir B. (30) yaralandı. Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir B. Balıklıgöl Devlet Hastanesine, Cemal Bozkurt ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı polis Cemal Bozkurt kurtarılamayarak şehit düştü.
Öte yandan kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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