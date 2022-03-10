Şanlıurfa şehitleri memleketlerine uğurlandı Şehit polisler görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa şehitleri memleketlerine uğurlandı Şehit polisler görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

İHA

Şanlıurfa'da dün yaşanan olayda şehit olan komiser yardımcısı ile polis memurunun cenazeleri görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı dökerken, mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şanlıurfa şehitleri memleketlerine uğurlandı Şehit polisler görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa’da dün yaşanan olayda şehit olan komiser yardımcısı ile polis memurunun cenazeleri görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı dökerken, mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda yakalamaya çalıştıkları zanlı tarafından silahla vurulan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt şehit oldu. Şehit polis memurları için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tabutlara sarılan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu.
Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul’a, şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt’un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderildi.

Geride iki yetim kaldı
10 yıllık Polis Memuru Cemal Bozkurt’un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin ise 1 erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Bozkurt’un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı: 2 şehit (3)
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş ...
Şanlıurfa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi Yaralı komiser yardımcısı da şehit oldu Şanlıurfa’daki olayda yaralanan diğer polis de şehit oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da şehit sayısı 2’ye yükseldi Yaralı ...
Şehit polisle ilgili kahreden detay Babası 2 ay önce hayatını kaybetmiş Babasının yasını tutarken şehit oldu Polisi şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER Şehit polisle ilgili kahreden detay Babası 2 ay önce ...
Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş ...
Valilikten polise silahla ateş açılmayla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Valilikten polise silahla ateş açılmayla ilgili ...
Şanlıurfa’da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede ...
Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş açtı: 2 polis ağır yaralı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheliler ateş ...
Şanlıurfa’da polise silahla ateş açıldı: 2 yaralı Şanlıurfa’da yaşanan kovalamacada 2 polisi silahla vuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da polise silahla ateş açıldı: 2 ...
Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Siverek'te çöken ahırda 7 koyun telef oldu
Siverek’te ihtiyaç sahiplerinin yardımına gönüllüler koşuyor
YEREL HABERLER Siverek’te ihtiyaç sahiplerinin yardımına gönüllüler ...
Şanlıurfa’da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da üç günde 32 markete cezai işlem ...
Şanlıurfa’ya özgü giysi ve takılar ilk kez sergilendi ‘Şanlıurfa'ya özgü yöresel elbise ve takılar sergisi’ açıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’ya özgü giysi ve takılar ilk kez ...
Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole devrildi: 9 yaralı
Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı
YEREL HABERLER Siverek'te trafik kazası: 9 yaralı
Kablo ve trafo hırsızları jandarma operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER Kablo ve trafo hırsızları jandarma operasyonu ile ...
Karaköprü Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Karaköprü Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu yapıldı
Siverek’te kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Siverek’te kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor
Başkan Çakmak, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çakmak, mahalle muhtarlarını ziyaret etti
Kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik çalışanlarına saldırı: Bir çalışan bacağından ısırıldı
YEREL HABERLER Kaçak kontrolü yapan Dicle Elektrik çalışanlarına ...
Vali Erin ve Eşi Gülhan Erin kadınlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Erin ve Eşi Gülhan Erin kadınlarla bir araya ...
Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu törenle açıldı
YEREL HABERLER Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu ...
Birecik’te kadınlar günü kutlandı
YEREL HABERLER Birecik’te kadınlar günü kutlandı
Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde unutulmadı
YEREL HABERLER Kadın işçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ...
Haliliye'de yollar daha konforlu hale geliyor
YEREL HABERLER Haliliye'de yollar daha konforlu hale geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.