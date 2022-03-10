Şanlıurfa şehitleri memleketlerine uğurlandı Şehit polisler görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Şanlıurfa’da dün yaşanan olayda şehit olan komiser yardımcısı ile polis memurunun cenazeleri görev yaptıkları Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene katılan şehitlerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı dökerken, mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda yakalamaya çalıştıkları zanlı tarafından silahla vurulan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt şehit oldu. Şehit polis memurları için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehitlerin yakınları, İlçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Tabutlara sarılan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken mesai arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Polislerin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu, ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua okundu.

Törenin ardından Şehit Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin cenazesi Gap Havalimanından uçakla ailesinin yaşadığı İstanbul’a, şehit Polis Memuru Cemal Bozkurt’un cenazesi ise karayoluyla memleketi Gaziantep’in Karkamış ilçesine gönderildi.



Geride iki yetim kaldı

10 yıllık Polis Memuru Cemal Bozkurt’un evli ve 1 kız çocuğu babası, 2 yıllık Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici’nin ise 1 erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi. Ayrıca Bozkurt’un 2 ay önce de babasını çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaybettiği belirtildi.

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