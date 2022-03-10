Siverek’te bir kişi arabada silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir erkek, arabada silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay ilçenin Ayvanat Mahallesi'nde yeni açılan sanayi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, başından vurulmuş 43 yaşındaki Hacı B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının olay yeri incelemesi sonrası Hacı B.’nin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları hastaneye akın ederken, polis ve jandarma hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hacı B’nin cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılacak.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, arabada ve çevrede birden çok boş kovan olduğu ve Hacı B.’ye birden fazla merminin arkadan isabet ettiği öğrenildi.

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