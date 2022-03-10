Polislerin şehit olduğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Şanlıurfa’da 2 polisin şehit olmasıyla sonuçlanan olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, polislerin zanlıyı araçla kovalayarak yakalamaya çalıştığı görüldü.

Şanlıurfa’da dün 2 polis, silah kaçakçılığı şüphesiyle takip ettikleri şahıs tarafından silahla ateş açılarak şehit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt’un şehit edildiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde polis memurlarının otomobille kaçan zanlıyı kovaladıkları, zaman zaman durdurmaya çalıştıkları görüldü.

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