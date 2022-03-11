2 polisi şehit ettikten sonra ölü ele geçirilen şüpheli toprağa verildi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt´u şehit eden, düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilen Mehmet Aslan toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü´nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı iddiası üzerine takibe aldıkları otomobilin önünü Mevlana Caddesi´nde araçlarıyla kesti. Araçtan inen polis memurlarına şüpheli Mehmet Aslan ateş açtı. Yaralanan Binici ve Bozkurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı. Polis ve jandarma özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Mehmet Aslan kent merkezine 24 kilometre mesafedeki kırsal Kaynaklı Mahallesi´nde ölü ele geçirildi.

Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınan Mehmet Aslan´ın cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-03-11 14:06:44



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