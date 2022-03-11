Karaköprü okuma evlerinde hizmet saatleri uzadı

Karaköprü Belediyesi sınavlara hazırlanan öğrencilerin daha fazla faydalanması için okuma evlerinde hizmet saatini akşam 21.00’e kadar uzattı.

Karaköprü Belediyesi gençlerin eğitimine katkı sağlamak adına okuma evlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Gençlerin sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışması sağlanan okuma evlerinde sınavların yaklaşması ve öğrencilerin talebi üzerine hizmet saatleri uzadı. Talep üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Esentepe ve Atakent Mahallelerindeki okuma evi hizmet saatleri 08.0021.00 olarak güncellendi. Cumartesi günleri de hizmet veren okuma evlerinde öğrencilere YKS, TYT, KPSS, ALES, YDS, TUS gibi sınavlar ile okul sınavlarına hazırlanıyor. Baydilli, ülkenin en genç nüfusuna sahip olan şehrinin genç ilçesi Karaköprü’de gençliğe hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, okuma evlerinin gençlere daha fazla hizmet vermesi, sınavlara ve derslerine en iyi şekilde hazırlanmasına katkı sağlaması için saatlerde güncelleme yaptıklarını ifade etti.

Okuma evlerinde sınavlara hazırlanan gençler de taleplerine karşılık saatleri uzatan Belediye Başkanı Baydilli’ye teşekkür etti.

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