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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıllar sonra Mart ayında Şanlıurfa beyaza büründü

İHA

Yıllar sonra Mart ayında Şanlıurfa beyaza büründü

Uzun yıllar sonra Mart ayında etkili olan kar yağışı Şanlıurfa’nın cadde ve sokaklarını beyaza bürüdü.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ikindi saatlerinde etkili olan kar yağışı herkesi şaşkına çevirdi. Mart ayında cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar, anı görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Uzun yıllar sonra Mart ayında kar sevinci yaşayan vatandaşlar, “Deli Mart dedikleri bu olsa gerek” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti. Bir süre devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

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