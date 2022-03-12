Şanlıurfa´da sünger atölyesi, alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, sünger atölyesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan sünger atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, iş makineleriyle de bazı malzemelerin tahliyesi sağlandı. Kısa sürede büyüyüp, atölyeyi saran alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-03-12 15:04:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.