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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den Şanlıurfa Belediyesine ziyaret

İHA

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den Şanlıurfa Belediyesine ziyaret

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya gelerek Şanlıurfa Valiliği ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Ziyarete Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan da eşlik etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Başkanlık makamında bir süre Başkan Beyazgül ve ziyarette hazır bulunan heyetle görüştü.
Bakan Yardımcısı İnce görüşmenin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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