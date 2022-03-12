Şanlıurfa'da 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) "hırsızlık" suçundan 16 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'nin (23) Karpuzcu Mahallesi'ndeki akrabasının evinde gizlendiğini belirledi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla hükümlü kaçmak isterken yakalandı. M.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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