Şanlıurfa’da mart ayında kar

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerindeki Atatürk Ormanı'nda kar yağışı etkili oldu.

Şanlıurfa’da sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini kar yağışına bıraktı. Bir süre devam eden kar yağışı, vatandaşların piknik alanı olan Karaköprü ilçesindeki Atatürk Ormanı'nda kartpostallık manzara oluşturdu. Mart ayında yağan kar, insanları şaşkına çevirirken kırsaldaki çiftçi ve vatandaşların yüzünü güldürdü.

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