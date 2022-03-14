Vali Erin sağlık çalışanlarıyla buluştu

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Şanlıurfa’daki hastaneleri ziyaret eden Vali Abdullah Erin, sağlık çalışanlarını tebrik ederek çiçek verdi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi acil servislerini ziyaret eden Vali Abdullah Erin, doktorlar ve sağlık teşkilatı çalışanlarıyla buluştu. Sağlık çalışanlarına çiçek vererek tebrik eden Vali Erin, hastane yetkilileriyle birlikte acil servisleri ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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