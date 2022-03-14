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Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı

DHA

Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki TIR, lastiği patlayınca devrilip sürüklenerek alev aldı. Kazada TIR'da bulunan 3 kişi yaralanırken, yangına müdahale etmek isteyenler yanmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Viranşehir-Mardin kara yolu eski sanayi kavşağında meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR´ın lastiği patladı. Kontrolden çıkan TIR, devrilerek yaklaşık 10 metre sürüklenip, alev aldı. Alev topuna dönen TIR´ı gören çevredekiler yangına müdahale etmek istedi. Bu sırada alevlerin sardığı TIR´da zaman zaman patlama meydana geldi. Alevlere müdahale ekmek isteyener yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve  polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince TIR'dan çıkarılan 3 kişi, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların  vücutlarının bazı yerlerinde yanık ve kırıklar olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol atına alınırken, yol bir süre ulaşıma kapandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-03-14 18:19:14

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