Baydilli çalışmaları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah gezileri kapsamında ilçede yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi alırken, yolda karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeyi adım adım gezerek sorunları ve çalışmaları yerinde görmeye devam ediyor. Sabah 07.00’de mesaiye başlayan Başkan Baydilli ve ekibi mahalleleri adım adım gezerek sorunları ve yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Başkan Baydilli bugünkü saha gezisinde Akpiyar mahallesini ziyaret ederken, mahallede yürütülen yol, kaldırım ve merdiven yapımı çalışmalarını inceleyip çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldı. Çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması talimatını ekiplere veren Başkan Baydilli, vatandaşların benzer talepleri ile ilgili çalışmaların başlatılmasını istedi. Soğuk havaya ve yağışa rağmen sahaya çıktıklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye en iyi hizmeti sunmak için her zaman sahada olmaları gerektiğini kaydetti.

Baydilli, “Biz ekibimizle her zaman olduğu gibi soğuk havaya rağmen bir saat feragat edip belirli günlerde mesaiye erken başladık. Her gün büyüyen ve gelişen ilçemize en iyi hizmeti hızlı bir şekilde sunmak için uğraşıyoruz. Bu anlamda bugün de Akpiyar mahallemizde yapılan çalışmaları inceledik ve bilgi aldık. İnşallah gerek yapılan yollar, kaldırımlar gerekse diğer hizmetler en kısa sürede hizmete girip vatandaşlarımız için kolaylık sağlayacaktır” diye konuştu.

Başkan Baydilli saha gezisi sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederken, vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı.

