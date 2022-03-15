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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

İHA

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu bir terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK üyesi bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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