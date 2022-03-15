Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler Öğretmenler 3 yumurta ile 200 tavuk üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler Öğretmenler 3 yumurta ile 200 tavuk üretti

İHA

Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler Öğretmenler 3 yumurta ile 200 tavuk üretti

Şanlıurfa’da öğretmenler, derste öğrencilere göstermek için aldıkları kuluçka makinesi ve 3 yumurta ile 200 tavuk üreterek okul bahçesini kanatlı hayvan çiftliğine dönüştürdü.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 3 yıl önce bir kuluçka makinesi alarak Tarım Teknolojisi Bölümündeki öğrencilere yumurtadan nasıl civciv çıkarıldığını göstermek istedi. Kuluçka makinesiyle 3 civciv elde eden öğretmenler, civcivleri okul bahçesinde büyüttü. 2 tanesi tavuk, biri ise horoz olan brahma cinsi hayvanların yumurtalarını alıp her defasında kuluçka makinesine koyan öğretmenler hem ders anlattı hem de sayılarını çoğalttı. Yaklaşık 3 yıl içerisinde okuldaki kanatlı hayvan sayısı 200’e ulaştı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen hayvanları, okul bahçesini adeta kanatlı hayvan çiftliğine dönüştürdü. Öğrencilerin de büyük ilgi duyduğu tavuklar, bu süre içerisinde okulun bir parçası haline geldi.

Toplam 3 yumurta ile başladılar
Ders işlemek amacıyla 3 yumurta ve bir kuluçka makinesi ile çıktıkları serüveni anlatan okulun Koordinatör Müdür Yardımcısı ve Tarım Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Yusuf Akbulut, “Şimdi okulumuzda 4 tane bölüm var. Bu bölümler tarım, hayvancılık, elektrik ve bilişim bölümleridir. Hayvancılık bölümü kapsamında yumurta kuluçka makinamız var. Biz bu makineyi değerlendirelim, dedik. Brahma cinsi tavukların yumurtalarını bulduk. Kuluçka makinasına koyduk. Bu yumurtalardan civciv çıktı. Epey uzun uğraşlar sonucu 3 tane elde ettik. Bunlardan 2 tanesi tavuk ve bir tanesi de horozdu. Yaklaşık 3 yıl önce bu tavuklardan da civcivler elde ettik. Tabi bu civcivlerin hepsi yaşayamadı. Biz pes etmedik, bu tavuk ve horozdan tekrar civcivler elde ettik. Kuluçka makinemizden ürettiğimiz civcivlerimiz çoğaldı. 3 yıl içerisinde büyük bir serüven gerçekleştirerek civcivlerimizin sayısı arttı. Brahma cinsi tavuklar, daha büyük hacim olarak da daha ağır ve uysallar. Gayet sakin bir şekilde öğrencilerimizle iyi anlaşıyorlar. Dışarıdan da oldukça talep var. Bizden bu tavuk cinsinden çok almak istiyorlar. Yumurtasından alalım diyorlar. Bizim satışımız olmadığı için satış yapmıyoruz" dedi.

Yaklaşık 200 tavuk var
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Alan Şefi Öğretmeni Suzan Eren, “Bizler okulumuzda brahma cinsi tavuklar üretiyoruz. İki yumurta ile başladığımız serüveninde, şu an 200’e yakın tavuk elde ettik. Elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesinde, 21 gün sonra civciv elde ederek ve bu civcivleri yeteri kadar bakım yaptıktan sonra Brahma cinsi tavukları elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Büyükşehir zabıta tüketici özel ödülünü aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıta tüketici özel ödülünü aldı
Baydilli çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Baydilli çalışmaları inceledi
Haliliye’de ortaokullar yarışıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de ortaokullar yarışıyor
Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor
Şanlıurfa’da kaza yapan tır alev topuna döndü, yaralılar son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaza yapan tır alev topuna döndü, ...
Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı
Vali Erin haftaya esnaf ziyaretiyle başladı
YEREL HABERLER Vali Erin haftaya esnaf ziyaretiyle başladı
Ceylanpınar'da İstiklal Marşı’nın kabulü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da İstiklal Marşı’nın kabulü törenle ...
Vali Erin sağlık çalışanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Vali Erin sağlık çalışanlarıyla buluştu
Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
YEREL HABERLER Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Şanlıurfa’da mart ayında kar
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da mart ayında kar
Engelli babanın örgü aşkı paraya dönüşüyor Örgü örerek aile geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Engelli babanın örgü aşkı paraya dönüşüyor Örgü ...
Karaköprü'de üst yapı çalışması
YEREL HABERLER Karaköprü'de üst yapı çalışması
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
Ceylanpınar’da bahar Turnuvası kura çekilişleri yapıldı
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da bahar Turnuvası kura çekilişleri ...
Kadınlardan Haliliye Belediyesinin kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kadınlardan Haliliye Belediyesinin kurslarına yoğun ...
Öğrenciler yüzlerce bilgisayarın çöp olmasını engelledi Öğrenciler, atıl durumdaki bilgisayarları tamir edip kırsaldaki okullara bağışlıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler yüzlerce bilgisayarın çöp olmasını ...
Şanlıurfa’da göçerlerin göç hazırlığı başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da göçerlerin göç hazırlığı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.