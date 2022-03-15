Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler Öğretmenler 3 yumurta ile 200 tavuk üretti

Şanlıurfa’da öğretmenler, derste öğrencilere göstermek için aldıkları kuluçka makinesi ve 3 yumurta ile 200 tavuk üreterek okul bahçesini kanatlı hayvan çiftliğine dönüştürdü.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 3 yıl önce bir kuluçka makinesi alarak Tarım Teknolojisi Bölümündeki öğrencilere yumurtadan nasıl civciv çıkarıldığını göstermek istedi. Kuluçka makinesiyle 3 civciv elde eden öğretmenler, civcivleri okul bahçesinde büyüttü. 2 tanesi tavuk, biri ise horoz olan brahma cinsi hayvanların yumurtalarını alıp her defasında kuluçka makinesine koyan öğretmenler hem ders anlattı hem de sayılarını çoğalttı. Yaklaşık 3 yıl içerisinde okuldaki kanatlı hayvan sayısı 200’e ulaştı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından beslenen hayvanları, okul bahçesini adeta kanatlı hayvan çiftliğine dönüştürdü. Öğrencilerin de büyük ilgi duyduğu tavuklar, bu süre içerisinde okulun bir parçası haline geldi.



Toplam 3 yumurta ile başladılar

Ders işlemek amacıyla 3 yumurta ve bir kuluçka makinesi ile çıktıkları serüveni anlatan okulun Koordinatör Müdür Yardımcısı ve Tarım Teknolojisi Bölümü Öğretmeni Yusuf Akbulut, “Şimdi okulumuzda 4 tane bölüm var. Bu bölümler tarım, hayvancılık, elektrik ve bilişim bölümleridir. Hayvancılık bölümü kapsamında yumurta kuluçka makinamız var. Biz bu makineyi değerlendirelim, dedik. Brahma cinsi tavukların yumurtalarını bulduk. Kuluçka makinasına koyduk. Bu yumurtalardan civciv çıktı. Epey uzun uğraşlar sonucu 3 tane elde ettik. Bunlardan 2 tanesi tavuk ve bir tanesi de horozdu. Yaklaşık 3 yıl önce bu tavuklardan da civcivler elde ettik. Tabi bu civcivlerin hepsi yaşayamadı. Biz pes etmedik, bu tavuk ve horozdan tekrar civcivler elde ettik. Kuluçka makinemizden ürettiğimiz civcivlerimiz çoğaldı. 3 yıl içerisinde büyük bir serüven gerçekleştirerek civcivlerimizin sayısı arttı. Brahma cinsi tavuklar, daha büyük hacim olarak da daha ağır ve uysallar. Gayet sakin bir şekilde öğrencilerimizle iyi anlaşıyorlar. Dışarıdan da oldukça talep var. Bizden bu tavuk cinsinden çok almak istiyorlar. Yumurtasından alalım diyorlar. Bizim satışımız olmadığı için satış yapmıyoruz" dedi.



Yaklaşık 200 tavuk var

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Alan Şefi Öğretmeni Suzan Eren, “Bizler okulumuzda brahma cinsi tavuklar üretiyoruz. İki yumurta ile başladığımız serüveninde, şu an 200’e yakın tavuk elde ettik. Elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesinde, 21 gün sonra civciv elde ederek ve bu civcivleri yeteri kadar bakım yaptıktan sonra Brahma cinsi tavukları elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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