Şanlıurfa’da şehit polisler için taziye çadırı kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da şehit polisler için taziye çadırı kuruldu

İHA

Şanlıurfa’da şehit polisler için taziye çadırı kuruldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Maşuk TOKİ yolu üzerinde şehit polisler için kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.
9 Mart 2022 günü takibe aldıkları şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düşen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ve Polis Memuru Cemal Bozkurt için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Vali Erin, şehitler için dua etti. Burada şehitlerin yakınları ve meslektaşlarına başsağlığı dileyen Vali Erin, daha sonra Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve şubede görevli polislere tekrar başsağlığı dileyen Vali Erin, İki genç polisin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Polislerle bir süre sohbet eden Vali Erin, daha sonra şubeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe dönüştürdüler Öğretmenler 3 yumurta ile 200 tavuk üretti
YEREL HABERLER Ders yapmak için ürettiler, okul bahçesini çiftliğe ...
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Büyükşehir zabıta tüketici özel ödülünü aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıta tüketici özel ödülünü aldı
Baydilli çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Baydilli çalışmaları inceledi
Haliliye’de ortaokullar yarışıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de ortaokullar yarışıyor
Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları büyükşehirle yetişiyor
Şanlıurfa’da kaza yapan tır alev topuna döndü, yaralılar son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kaza yapan tır alev topuna döndü, ...
Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı
Vali Erin haftaya esnaf ziyaretiyle başladı
YEREL HABERLER Vali Erin haftaya esnaf ziyaretiyle başladı
Ceylanpınar'da İstiklal Marşı’nın kabulü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da İstiklal Marşı’nın kabulü törenle ...
Vali Erin sağlık çalışanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Vali Erin sağlık çalışanlarıyla buluştu
Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
YEREL HABERLER Adıyaman'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Şanlıurfa’da mart ayında kar
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da mart ayında kar
Engelli babanın örgü aşkı paraya dönüşüyor Örgü örerek aile geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Engelli babanın örgü aşkı paraya dönüşüyor Örgü ...
Karaköprü'de üst yapı çalışması
YEREL HABERLER Karaköprü'de üst yapı çalışması
İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER İşçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.