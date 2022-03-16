Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 33'üncü kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Abbas Türkman´ın (66) kullandığı 16 FN 683 plakalı otomobile, Tarık Yener yönetimindeki 35 AVN 072 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri ile yanlarında bulunan Mehmet Türkman ve Şahin Yavuz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralıları, Suruç Devlet Hastanesine görürdü. Acil Serviste tedaviye alınan yaralılardan Abbas Türkman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşanan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-03-16 22:29:35



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