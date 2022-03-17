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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da bilgi yarışmasının kazananı belli oldu

İHA

Şanlıurfa’da bilgi yarışmasının kazananı belli oldu

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından "Sen kazan, okulun kazansın" sloganıyla düzenlenen "Dillerde Akif, Yüreklerde Hürriyet" konulu Liseler Arası Bilgi Yarışması finali gerçekleşti.
Kent genelindeki 40 lisenin katıldığı Haliliye Belediyesi ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen bilgi yarışmasının finalinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Anadolu Lisesi, Şanlıurfa Fen Lisesi ve Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesi yarıştı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesinin birinci olduğu bilgi yarışmasının finaline Başkan Mehmet Canpolat'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Canpolat, "Geleceğe yatırım, gençliğe yatırımdır inancı ve bilinciyle hareket ediyoruz. Geleceğe doğru adımlar atmaya, sizlere doğru yön vermeye Haliliye Kaymakamlığımız ve Valiliğimizin önderliğinde milli eğitimle birlikte devam ediyoruz. Bizler belediye olarak, yerel yönetimler olarak tabi ki, hayatınızın her noktasında, yolunda, kaldırımında, parkında bahçesinde, temizliğinde görev aldığımız gibi, tabi ki bizim için en önemli nesle olan insan varlık ve gelecek anlamında genç kardeşlerimize neler yapabiliriz, ufuklarını nasıl açabiliriz, Türkiye'mizi, Şanlıurfa'mızı, Haliliyemizi daha ne kadar ileriye götürebiliriz anlamında insan kaynağı anlamında en önemli kitle, en önemli varlık olarak Allahlında bahşettiği gençlerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu hususla ilgili olarak yine bu yılında Mehmet Akif yılı olması münasebetiyle de yine Akif’in dizeleriyle de kendimize şiar edindiğimiz nasıl ki İstiklal Marşında "Şüheda toprağı sıksan şüheda" dediği gibi bize de Akif’in hatırlattığı gibi geçmişimizi bilmesek, tarihimizi bilmesek, ecdadımızı bilmesek geleceğe emin adımlarla yürüyemeyiz. Bundan dolayı emek veren değerli hocalarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Sonuçta onlar nesil yetiştiriyorlar, insan yetiştiriyorlar, emek veriyorlar, bizler de onların ürünleri onların eserleriyiz. Bu manada da milli eğitim camiasını hele ki, Urfa gibi geniş bir coğrafya, Haliliye gibi 400 bin nüfusun yer aldığı bir coğrafyada emek veren, hizmet veren değerli hocalarımıza, müdürlerimize, milli eğeitim camiasına a dan z ye teşekkür etmek istiyorum. Bu doğrultuda bizlerde nasıl bu hususta vatandaşlarımızın, başta öğrencilerimiz olmak üzere, ailelerimize nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük ve "Sen Kazan Okulun Kazansın" sloganıyla birlikte yaklaşık 40 tane lisenin katıldığı ve sonunda da inşallah birinci olan lise ki, Prof. Dr. Necmettin Erbakan gibi bir dahinin isminin verildiği Anadolu İmam Hatip Lisesini başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz kazanmıştır. Tüm yarışmaya giren arkadaşlarımız, liselerimiz kazanmıştır ama malumunuz şartlar gereği bir birinci, bir ikinci, bir üçüncü ve sonrası olmak zorunda. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesini tebrik ediyorum, Şehit Tanju Sakarya Anadolu Lisesini ve Şanlıurfa Fen Lisesini tebrik etmek istiyorum. Bu arada sadece lise değil, ilköğretim ve ortaokul branşında da yarışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan da aşağıdan gelen küçük yaş grubu kardeşlerimizin de yine azimlerini arttırmak, şuurlarını arttırmak adına yarışmaların devam ettiğini ifade etmek isterim. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Kaymakamlığımızla birlikte Ankara’ya bir gezimiz olacak, inşallah bu arkadaşlarımızı da bu geziye katmayı düşündüğümüzü ifade ediyorum" diye konuştu.
Vali Yardımcısı Metin Esen ise "İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılında Cumhurbaşkanlığımızca Akif yılı ilan edilmişti. Bu çerçevede bizlerde çeşitli etkinlikler hazırlıklar yaptık. Bugünde onlardan bir tanesini gerçekleştirdik. Bugünde "Diller Akif, Yüreklerde Hürriyet" temalı bilgi yarışması ile bu çalışmaları tamamlamış oluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu projelerimizde her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a ben teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Yarışmada birincisi öğrencilere dizüstü bilgisayar, ikincilere bisiklet ve üçüncülere ise tablet hediye edildi.

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