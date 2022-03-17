Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan inşaat işçisi öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı inşaat işçisi Hamit Bingöl (42), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi Hamit Bingöl'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken İ.K. yönetimindeki 42 VR 386 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Bingöl, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Bingöl, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-03-17 12:26:19
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