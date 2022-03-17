Feci kazada burnu bile kanamadı O anlar kamerada

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Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin orta refüje çarparak metrelerce sürüklenmesi kameraya yansıdı. Takla atan otomobilden sürücünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun Karaköprü Karşıyaka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüje çarparak devrildi. Devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün, burnu bile kanamadı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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