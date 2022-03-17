Polisin bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı polis noktasında yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki polis arama noktasında görevliler, yaralı kartal buldu. Polisler yaralı hayvanı koruma altına alarak durumu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Uygulama noktasına gelen görevliler, yaralı kartalı tedavisi için merkeze götürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.