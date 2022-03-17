Karaköprü'de çocuklara kickboks kursu

Karaköprü Belediyesi çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi, geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla açtığı spor kurslarına kickboks’u da ekledi.

Karaköprü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan spor kurslarında çocuklar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de spor yaparak fiziksel ve zihinsel açıdan kendilerini geliştiriyorlar. Tekvando, basketbol ve voleybol kurslarının yanında kickboks kursu da açılarak çocuklara kickboks eğitimi ve savunma sporları mantalitesi öğretilmeye başlandı. Karaköprü Belediyesi’nin Doğukent Mahallesinde bulunan spor merkezinde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik verilen kursta antrenör Burhan Sürücü eşliğinde hafta içi her gün kickboks sporunun temel eğitimi veriliyor. Çocukların okuldan kalan zamanlarını sporla değerlendirmeleri için açılan kurslarda çocuklara hem spor disiplini hem sağlıklı yaşam bilinci hem de fiziksel gelişim anlamında katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca çocuklara verilen temel eğitimle birlikte çocukların bu spor dallarında geleceğin milli sporcuları olmaları yolunda temel eğitim de veriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli çocukların eğitimine olduğu kadar fiziksel gelişimine ve spor alışkanlığı kazanmalarına da katkı sunmak istediklerini ifade ederken, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından açılan kurslarla yeni sporcular kazanılması için eğitimler verildiğini ifade etti.

Çocuklar kendilerine sunulan spor imkanı için mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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