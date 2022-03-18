Şanlıurfa’da Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu

Şanlıurfa’da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü kapsamında Şanlıurfa Valiliği ve İl Müftülüğü koordinesinde Dergah Camisi'nde şehitleri anma programı düzenlendi. Şehitler için mevlit ve hatim duası okunduğu programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuğa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Kaytan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

1998 yılında Tunceli’de şehit olan Ömer Faruk Kılcı’nın abisi Şanlıurfa Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Bekir Kılcı, okunan mevlitte emeği geçenlere teşekkür etti. Kılcı, “18 Mart Çanakkale Zaferinin 107’nci yılını anıyoruz. Allah’ın ve peygamberin ordusu sayesinde birçok zaferlere imza atmış bir milletiz. Dergah caminde şehitlerimiz için mevlitlerimiz okundu. Sadece bugün okunmuyor. Devletimiz ve Şanlıurfa Valisi sayesinde 3 ayda bir mevlit okunuyor. Bugünde şehitlerimizin ruhuna hediye ettik. İnşallah kötü günler yaşamayız. Milletimize devletimize rabbim zeval vermesin. Allah şehitlerimizin ruhuna hediye eylesin. Gazilerimize de acil şifalar olsun inşallah” dedi.

Okunan mevlidin ardından cami avlusunda vatandaşlara hurma ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.