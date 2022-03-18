Ceylanpınar’da 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’ci yılı kutlandı

Ceylanpınar’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde başlayan törene; İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner, Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Akgeyik, Belediye Meclis Üyeleri Aziz Caymaz, Naif Karataş, İlçe Garnizon Komutanı Süleyman Hilmi Gültekin, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, şehit kabir ziyareti ile devam etti. İlçe mezarlığında bulunan şehitlikte dualar edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyaretinin ardından tören, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik çeşitli gösteriler düzenlendi. 18 Mart Çanakkale zaferiyle ilgili şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı Cüneyt Caner ve Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, Ceylanpınar Belediye Başkanı Vekili Abdülkadir Akgeyik, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin tarafından hediyeler verildi.

Program, Zahiriye Camisinde düzenlenen mevlit ve hatim dualarının ardından Ceylanpınar Belediyesi tarafından yapılan çeşitli ikramların ardından son buldu.

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