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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da öğrencilere Çanakkale kitabı hediye edildi

İHA

Şanlıurfa’da öğrencilere Çanakkale kitabı hediye edildi

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediye Başkanı Metin Baydilli Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünde ilçedeki okullarda öğrencilere Çanakkale zaferini anlatan kitap hediye etti.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümünde ilçedeki öğrencilere anlamlı bir hediye dağıttı. Baydilli öğrencilerin Çanakkale zaferini ve ruhunu daha iyi öğrenebilmeleri için ilçedeki okullarda öğrencilere İsrafil Erdoğan’ın ‘Yaşayanların Dilinden Çanakkale Muharebeleri’ kitabını hediye etti. Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz ile birlikte ilçedeki Emine Göncü Anadolu Lisesi ve İstiklal Ortaokulunu ziyaret eden Başkan Baydilli hem öğrencilere kitap hediye etti hem de bir süre sohbet ederek Çanakkale zaferinin öneminden bahsetti. Çanakkale’de kazanılan zaferin bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli olduğunu kaydeden Başkan Baydilli, öğrencilerin kendilerine hediye edilen kitap ve başka kaynaklardan bunu okuyup bilmeleri gerektiğini aktardı.
Baydilli, “En az kitap okuyan illerden biri olmaktan kurtulmamız ve daha fazla okuyup kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yarının büyükleri olan sizler de lütfen çokça okuyun, araştırın ve öğrenin ki gelecekte güzel işlere imza atasınız” diye konuştu.
Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler kitap hediyesi, eğitime verdiği destekler için Başkan Baydilli’ye teşekkür ettiler.

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