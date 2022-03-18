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Şanlıurfa’da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı

İHA

Şanlıurfa’da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla vatandaşlara bayrak dağıttı.
Haliliye Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi dolayısıyla ilçenin dört bir yanında Türk bayrağı hediye edildi. Esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtan ekipler, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti. Bu önemli günde Türk bayrağı alan vatandaşlar, Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber" sözleriyle paylaşılan videoda Başkan Canpolat, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

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