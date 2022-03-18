Çanakkale Şehitleri Şanlıurfa’da unutulmadı Çanakkale ruhunu Şanlıurfa’da yaşattılar Öğrencilere hoşaf ve ekmek ikram edildi

Şanlıurfa’da, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerler anısına öğrencilere hoşaf ve ekmek ikramında bulunuldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da anma programları düzenlendi. Bu kapsamda Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi yetkilileri, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik'in bulunduğu zor şartları hatırlatmak için öğrencilere, üzüm hoşafı ve ekmek ikramında bulunuldu. İkramdan yiyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı.

Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hakan Yücel, etkinlikle ilgili konuşmasında, “Türk ve dünya tarihine damga vurmuş Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyoruz. Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraber olduğu şanlı bir direniştir. Bu yüzden kütüphanemizde ders çalışan ve serbest çalışma yapan kullanıcılarımıza 1915 yılının yaz aylarında yemek listesinde yer alan, askerlerimize verilen yemek olan üzüm hoşafı ve ekmekleri ikram ettik. Tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz” dedi. Çanakkale Savaşı’nda askerlerin zor şartlar altında mücadele verdiğini belirten öğrencilerden Mine Gizligöl, “Duygulandım, biraz da olsa hani o ana gidemeyiz ama o anı hissettim. Yani zor şartlar altında sadece bir parça ekmek ve biraz hoşaf ile bir öğün geçirip bizim bu şartlarda yaşamamıza olanak sağladılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Damar ise “Atalarımızın, kahramanlarımızın bizler için bu yolda verdiği mücadeleyi bugün iliklerime kadar hissettim. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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