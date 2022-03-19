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Halfeti’de 2 bin yıllık tarihi olan batık mahalle turizme kazandırılıyor Halfeti’de 22 yıl önce bir kısmı sular altında kaldığı için terk edilen mahalle turizme kazandırılıyor Hayalet köy yeniden canlandırılıyor

İHA

Halfeti’de 2 bin yıllık tarihi olan batık mahalle turizme kazandırılıyor Halfeti’de 22 yıl önce bir kısmı sular altında kaldığı için terk edilen mahalle turizme kazandırılıyor Hayalet köy yeniden canlandırılıyor

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 22 yıl önce bir kısmı Birecik Baraj Gölü suyunun altında kalan ve bu nedenle terke edilerek adete hayalet şehre dönen Çekem Mahallesi yeniden turizme kazandırılıyor. Yolunun sular altında kalması nedeniyle ulaşımın sadece teknelerle yapılabildiği mahalle için kıyı hattında 7 kilometrelik yeni bir yol açılıyor.
İlçe merkezi ile bazı mahalleler sular altında kaldı
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 2000 yılında yapımı tamamlanan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajının sularının yükselmesi sonrası tarihi ilçenin büyük kısmı ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı. İlçe merkezi başka bölgeye taşınırken sular altında kalan mahaller ise boşaltıldı.
Batık şehir ve mahalleler turizme kazandırılıyor
Eski Halfeti olarak ismi değiştirilen batık kent, oluşan yeni doğal yapısıyla turizme kazandırıldı. Yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin uğradığı kentin mahalleleri de birer birer turizme kazandırılıyor. İlk olarak ilçesini batısında yer alan Savaşan Mahallesi turizme kazandırıldı. Bir kısmı sular altında kalan minaresiyle dikkat çeken Savaşan mahallesine teknelerle turlar düzenleniyor.
Savaşan Mahallesiyle aynı kaderi paylaşan ve bilinen tarihi 2 bin yıl öncesine dayanmasına rağmen tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmeyen Çekem Mahallesi ise Halfeti’nin yaklaşık 7 kilometre doğusunda yer alıyor. Aynı dönemde bir kısmı sular altında kalan mahallenin bilinen yazılı tarihi ise Memluklere kadar gidiyor. Fırat kıyısında tarihi dokusu ve sokakları ile pitoresk bir görünüm sunan Çekem Mahallede tescil edilmemiş çok sayıda yapı bulunuyor.
İsmini Memluk komutanından aldı
Stratejik konumuyla Rumkale 13. yüzyılda Memluk Devletinin kuzey üssü konumundaydı. Memluk komutanlarından Çekem, kaleye hakim oldu ve bu mahallenin adı da onun hatırası olarak bugüne taşındı. Halfeti’ye bağlı bir mahalle olan bölge, ilginç mezar taşlarıyla dikkat çekiyor. Mahallede kesme taştan avlusu ve son cemaat yeri olan cami ile bitişiğinde 14. yüzyıl tarihli kitabeye sahip bir türbe bulunuyor. Son yıllarda Halfeti’ye olan ilginin artmasında rolü olduğu söylenen “Kara Gül” dizisi de bu mahallenin yamaçlarında çekilmişti.
Turizme kazandırmak için 7 kilometrelik sahil yolu açılıyor
Yolu su altında kaldığı için ulaşımın teknelerle sağlanabildiği Çekem Mahallesinin turizme kazandırılması için Halfeti Belediyesinin girişimleriyle yaklaşık 7 kilometrelik yeni bir yol açılıyor. Mahallenin önündeki engel olan dağlar iş makineleriyle oyularak kaya parçaları ve toprak suya dökülerek dolgu yapılıyor. Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra oturma alanlarının da olacağı yeni yolda vatandaşların dinlenebileceği ve manzarayı izleyebileceği alanların da olması planlanıyor.
Mahalle havadan ve su altından görüntülendi
Havadan ve su altından görüntülenen mahallenin turizme kazandırılacağını söyleyen Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Biz inşallah Çekem Köyündeki o eski yapıların restorasyonunu yaparak orayı adeta bir tatil köyüne dönüştüreceğiz. Bu kapsamda oradaki tescilli yapılar, tarihi evler kendine özgü doğal yapısı korunarak, restoranlar, butik oteller gibi turistlerimizin zaman geçirebileceği güzel alanlara dönüşecek. Bu kapsamda da bizler, Halfeti Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yeni sezona hazırız. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu yıl da inşallah aynı sayıya ulaşıp hatta geçmeyi de hedefliyoruz” diye konuştu.

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