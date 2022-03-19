Üniversiteye hazırlanan gençler ücretsiz TYT sınavında ter döktü

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi kütüphanesinde yapılan ücretsiz TYT deneme sınavı ile yüzlerce öğrenci ter döktü.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençlerin geleceğe hazırlanması yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür İşleri Müdürlüğü, Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavları ile çalışmalarını devam ettiriyor. Üniversite sınavlarına hazırlanmak için Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezini tercih eden öğrencilere, ücretsiz deneme sınavı yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yapılan deneme sınavında öğrenciler, kendilerini ölçme şansı yakalıyor. Yapılan deneme sınavı ile heyecanlarını da yenme fırsatı bulan öğrenciler, bu sınavlar ile eksik konularını da tespit ederek tamamlıyor.

Her ay düzenli olarak yapılan TYT deneme sınavına katılan öğrenciler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

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