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Şanlıurfaspor - Karatay Termal 1992 Konyaspor: 2-2

DHA

Şanlıurfaspor - Karatay Termal 1992 Konyaspor: 2-2


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Cengiz Cengiz, Mert Baykal, Metin Yalçın
ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Caner, Vedat, (Dk.63 Erkan), Behlül (Dk.54 Muhammed Enes), Emir Miray (Dk.54 Sinan), Feyyaz, Hüseyin (Dk.80 Muhammed Samed), Taner (Dk.47 Dilaver), Mustafa Durak, Fırat, Muhammed Raşit
KARATAY TERMAL 1992 KONYASPOR: Ahmet Sabri Ahmet Önay, Adem, Fuat (Dk.74 Feridun), Nafican, Batuhan (Dk.89 Cihan), Salim (Dk.87 Mustafa Apardı), Hacı Ömer (Dk.74 Fatih), Mehmet (Dk. 87 Ali),  Eyyüp, Can
SARI KARTLAR:  Muhammed Raşit, Mustafa Durak (Şanlıurfaspor) Mehmet, Salim (Karatay Termal 1992 Konyaspor)
GOLLER: Dk.57 ve 65 Sinan (Şanlıurfaspor) Dk. 3 ve 33 Adem (Karatay Termal 1992 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 29´uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Karatay Termal 1992 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
3'üncü dakikada Salim´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Adem, topa kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.
33'üncü dakikada ceza alanında kaleciyle baş başa kalan Adem, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2,
57´nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Sinan'ın sert şutu ağlara gitti: 1-2.
65´inci dakikada Fırat'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sinan'ın uzaktan sert şutu filelerle buluştu: 2-2.  DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-03-19 16:06:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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