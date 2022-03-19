Şanlıurfaspor - Karatay Termal 1992 Konyaspor: 2-2

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Cengiz Cengiz, Mert Baykal, Metin Yalçın

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Caner, Vedat, (Dk.63 Erkan), Behlül (Dk.54 Muhammed Enes), Emir Miray (Dk.54 Sinan), Feyyaz, Hüseyin (Dk.80 Muhammed Samed), Taner (Dk.47 Dilaver), Mustafa Durak, Fırat, Muhammed Raşit

KARATAY TERMAL 1992 KONYASPOR: Ahmet Sabri Ahmet Önay, Adem, Fuat (Dk.74 Feridun), Nafican, Batuhan (Dk.89 Cihan), Salim (Dk.87 Mustafa Apardı), Hacı Ömer (Dk.74 Fatih), Mehmet (Dk. 87 Ali), Eyyüp, Can

SARI KARTLAR: Muhammed Raşit, Mustafa Durak (Şanlıurfaspor) Mehmet, Salim (Karatay Termal 1992 Konyaspor)

GOLLER: Dk.57 ve 65 Sinan (Şanlıurfaspor) Dk. 3 ve 33 Adem (Karatay Termal 1992 Konyaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 29´uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Karatay Termal 1992 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Salim´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Adem, topa kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 0-1.

33'üncü dakikada ceza alanında kaleciyle baş başa kalan Adem, plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2,

57´nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Sinan'ın sert şutu ağlara gitti: 1-2.

65´inci dakikada Fırat'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sinan'ın uzaktan sert şutu filelerle buluştu: 2-2. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-03-19 16:06:21



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