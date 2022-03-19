Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesinde yaşandı. Yabancı uyruklu iki grup arasında kız meselesi nedeniyle kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada H.Ş. ve M.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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