Bakan Nebati'den enflasyon müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: ''Şu anda enflasyonun baskısı altındayız'' ''Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik''

Memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde miting düzenleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik” dedi.

Memleketi Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kente yatırımların devam edeceğini, hiç kimsenin bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamayacağını vurguladı. Bakan Nebati, "Yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamuözel iş birliği projeleriyle, gerek doğrudan yatırımlarla biz bunu yapacağız" dedi.

Bakan Nebati, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini söyleyerek, ''İki yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. 2020'de dünya küçülürken büyüdü, 2021'de çift haneli yüzde 11'lik bir büyümeyi sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Allah'ın izniyle sizlerin desteği ve duasıyla bu işlerin üstesinden geldik, bundan sonra da geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kabine üyeleri, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hepimiz ama hepimiz sizlerin emrindeyiz. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek. Unutmayın her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bu ülkede 2 yıl önce salgın başladığında 'bu ülke öldü bitti, yandı' diyenler 2 yıl içerisindeki büyümeyi, gelişmeyi gördükçe kafalarını duvarlara vurdu. Ama merak etmeyin bugün karamsarlık yayanlar, bugün insanların moralini bozmaya çalışanlar biz Londra'ya gidip Türkiye'yi anlatıp Türkiye'ye yatırım çekmeye çalışırken gidip Türkiye'yi şikayet edenlere sesleniyorum. Biz güçlü bir ülkenin temsilcileriyiz ve bu ülke Allah'ın izniyle hiç kimseye eyvallah etmez ve dilenmez. Biz güçlü ülkenin medeniyetine sahip olan geçmişten tevarüs eden gücünü bilen bir ülkenin temsilcisiyiz. Zorluklar önünde baş eğmeyiz. İki yıl önce de 'bu ülke yandı bitti' dediler, nasıl 2 yıl boyunca yanıldılarsa bundan sonra da yanılacaklar. Tekraren söylüyorum, bu zor dünya koşullarının üstesinden geleceğiz'' diye konuştu.

Milletin Türk lirasına güvenmeye başladığını ve Türkiye Ekonomi Modeli'nin bir gerçeklik olduğunu, dünyanın da bu modeli izlemeye aldığını vurgulayan Nebati, ''Döviz fiyatları makul gidiyor, bu defa başladılar sormaya 'Niye makul gidiyor, ne yapıyorsunuz?' İnanç var inanç. Millet Türk lirasına güvenmeye başladı. Millet Türk lirasıyla iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi. Millet Türk lirasının gücünün farkına vardı. Şu zor günler geçecek, enflasyonun üstesinden geldiğimiz gibi şu karamsarların da üstesinden gelmeyi bu millet bilir. Siz iyi olun, iyi bakın, diri olun, bayrağınıza sahip çıkın, ezanınıza sahip çıkın, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Çerkez'i asla ayrımcılık yapmadan birlik ve berberliğimizin, kardeşlik ruhunun bize getirdiği o özgüvenle hareket edin, iyimser olun. İyimserlik bu toprakların en güzel özelliklerindendir. Karamsarlar hep yanlış şeyler söylerler, hep ağlarlar. Bizim ağlayanlarla işimiz yok. Biz ancak zulme uğrayanların gözyaşını silmeyi biliriz. Yalan, dolan, 'ülke battı, yandı bitti' diyenlerin sahte gözyaşlarına asla pirim vermeyiz. Bu ülke güçlü bir ülke. Allah'ın izniyle bu ülke Allah da razı, millet de razı, 20 yıldır bizi nasıl hizmet etmeye getiriyorsa bundan sonra da getirmeye devam edecek. Çünkü biz imanla işimizi yapıyoruz, biz saygıyla yapıyoruz, biz milleti başımızın üstünde taşıyoruz. Biz 'milletin hizmetkarıyız' diyoruz. Onun için işimiz elhamdülillah her zorluktan sonra kolaylık misalinde olduğu gibi kolaylıkla çözülüyor ve yürüyor. Onlar konuşsunlar, onlar şikayet etsinler, onlar ters baksınlar, onlar yurt dışına haberler çalsınlar, onlar sosyal medyadan olmadık iftiralar atsınlar, onlar ne yaparlarsa yapsınlar kazanan biz olacağız biz. Biz beraber oldukça, beraber hareket ettikçe hep beraber yürüyeceğiz. Bunların hayatı yalan. 'Gidin dedi döviz alın.' Yapmayın dedik, bu doğru bir şey değil, ekonomik gerçeklikler bunu karşılamıyor dedik bizimle dalga geçtiler ve iftira atmaya devam ettiler. Her türlü manipülatif, spekülatif söylemden vazgeçmediler. Hatta ihanete varan sözler söylediler, ne oldu 20 Aralık'ta düzeldi'' diye konuştu.

Manipülasyonlara fırsat vermeyeceklerini kaydeden Bakan Nebati, ''Geçen bir sosyal medya oyunuyla yine manipülatif işler yaptılar. 'Ülkede ay çiçek yağı bitti' dediler, sahte belgeler, sahte resimler ya da kampanya yapan bir marketteki fotoğrafları paylaşarak millete ayçiçeği stoku yaptırdılar. Bir yıllık ev stoku yapan ev hanımları oldu ve yağları stokladılar. Değerli kardeşlerim, bunların hayatı yalan, yalan üzerine kurulu bir hayatları var. Siz bizim söylediklerimize bakın. Ne zaman yanılttık, Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman yanılttı. Biz doğru olan şeyleri söyleriz, sakın ha sosyal medyaların size uydurduğu yalan dolanla hareket etmeyin. Bu stokçular var ya bir de bunların ortakları var bir de kendisi yağ ürettiği halde yağın Türkiye'de bir problem olmadığını bildiği halde çıkıp 'yağ problemi var' diyenlere aldırış etmeyin. Biz varız, çalışıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati, konuşmasının ardından babaevine giderek ailesini ziyaret etti.

