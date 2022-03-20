Terör örgütü propagandası yapmaktan aranan şahıs yakalandı

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Şanlıurfa’da PKK/KCKYPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCKYPG/YDGH terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Birecik İlçesine bağlı Uğurcuk kırsal Mahallesindeki kaldığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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