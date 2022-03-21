Şanlıurfa’da Ramazan öncesi hijyen denetimi

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırın, lokanta ve gıda ürünü satılan işletmelerde Ramazan ayı öncesi hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler lokanta, pastane, fırın ve gıda ürünü satılan işletmelerde vatandaşların sağlığı için hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesi için kurulan farklı ekiplerle her mahallede işletmeleri denetleyen Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında da denetimlerini sürdürecek.

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