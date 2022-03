Down sendromlu iki arkadaşın duygusal buluşması

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde 2 down sendromlu arkadaş uzun bir aradan sonra bir araya geldi. 2 arkadaşın buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde bir işletme sahibi, 18 yaşına giren down sendromlu Ferat Demir’in doğum gününü kutladı. Kutlamaya Ferat Demir’in uzun zamandır görüşemediği arkadaşını da getirten işletme sahibi, 2 arkadaşı buluşturdu.

Karşı karşıya gelen down sendromlu arkadaşlar, birbirine sarılarak hasret giderirken, o anda duygulu anlar yaşandı. Dakikalarca birbirine sarılan, birbirlerinin yanaklarından öpen arkadaşlar, daha sonra kestikleri pastayı çatalla birbirlerinin ağzına koydu. Duyarlılığı nedeniyle işletme sahibine teşekkür eden Bir Damla Kan Talasemi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek, ''Bugün 21 Mart münasebetiyle özel gereksinimli çocuklar için birçok anlam ifade ediyor. 21 Mart Down Sendromlular için farkındalık ve bilgilendirme haftasıdır. Aynı zamanda bu gün down sendromlu bir kardeşimizin doğum günüdür. Bizde hem doğum günü ve hem de önemli olan bu hafta nedeniyle bir araya geldik. Emeği geçen işletmenin çalışanlarına sahibine güzel bir sürprizi hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Burada gayet tebessümlü yüzleri de gördük gözlerinde gördük o pırıltıyı, o güzel anı yaşadık ve çok duygulandık. Bu çocuklarımız, evlatlarımız eksik değiller. Onların bir artısı bizden fazladır, onun için bu gibi çalışmaları, çocuklarımızın hayatta uyum sağlamaları, temel eğitim hakları kavramından daha ileri bir seviyede toplumda iç içe barışık bir şekilde yaşamayı sağlamaları için, yaşam şartlarını sürdürmeli açısından çok önemli buluyoruz'' dedi.

Arkadaşının doğum gününe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Down Sendromlu Mahmut Gökkıyas, ”Ben Ferat’ın doğum gününe geldim, kutlu olsun dedim. Geldim ama hediye almayı unuttum, birbirimizi özlemiştik, birbirimize sarıldık. Arkadaşımı seviyorum” diye konuştu.

