Bakan Nebati, Urfa sıra gecesindeki `Dünya Beşten Büyük´ parçasını paylaştı (2)



"BU ÜLKE KÖTÜMSERLERE RAĞMEN 21´İNCİ YÜZYILA DAMGASINI VURUYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Salonda bulunanların Nevruz Bayramı'nı Kürtçe ve Arapça da kutlayarak sözlerine başlayan Bakan Nebati, "Bin yıllardır bu topraklarda bir elin parmakları gibi kardeşçe yaşadık. Gökkuşağının renkleri gibi capcanlı ve bir arada nice güneşli günleri selamladık. Yazın, yıldızları izledik, şiirler yazdık. Ay batarken, tam ay olurken, yarım ay olurken ne aşk şiirler, ne güzel duygularla gökyüzünü izledik Urfa´nın sıcak yaz gecelerinde 'Ah o güzel Anadolu' diye dizelerimizi yazdık. Urfa´nın bağrından güzel sesliler, güzel yazarlar, güzel şairler çıktı. Ancak birileri geldi, huzurumuzu bozmaya çalıştı. Bizi kendi halimize bırakmadılar. Kadim kültürümüzden, inancımızdan gelen bir arada yaşama tecrübemize müdahale ettiler ama direndik, ölümüne direndik" diye konuştu.

Çiftçilerin sulama konusunda yaşadığı elektrik sorununu çözeceklerini anlatan Bakan Nebati, "Elektrik tamam inşallah. Sulamayı hızlı bir şekilde çözüyoruz. KDV istisnası, yatırım yarı tahsisi, vergi indirimi, stopajlar devam ediyor. Bugün 90 milyar liralık projeleri açıklayacağız. Sadece Şanlıurfa´da bin megavatlık bir güneş enerjisi sistemi kurduğumuzda elektrik sorununu 1 ya da 2 yıl içinde çözmüş olacağız. Sadece elektriği üretmeyeceksiniz, bir de satacaksınız. Çiftçiler artık öğrenecek. Sadece buğday satıp para kazanmak yok. Arda kalan elektriği de satacağız. Bundan sonra biz tahsilatçı olacağız inşallah. Hazine destekli sıfır faizli kredi üst limitini yükselttik. Geleneksel hayvansal üretim ve geleneksel bitkisel üretim konularında sıfır faizli kredilerin üst limitini 2 katına çıkarttık. Bütün kredi konularında üst limitleri arttırarak üreticilerin finansman ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Petrol, emtia fiyatları yükseliyor. Dünya bir enflasyon kıskacında. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Salgının üstesinden geldiğimiz gibi bu savaşın üstesinden de geleceğiz. Eğer ki fırsatçılık yapıp, yüksek kâr elde etmek isteyenler olursa enflasyon timleriyle üzerlerine gideceğiz. Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor. Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız."

'BÜROKRATİK ENGELLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ'

Önlerini kapatacak bürokratik engellerin de üzerlerine gideceklerini dile getiren Bakan Nebati, "Net söylüyorum, hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına engel koyamaz. Biz İstanbul´da fuar yapıp, fuara yurtdışından insanlar gelsin, satış yapalım derken onlar `sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun´ deyip, ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bütün engelleri kaldıracağız" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-03-21 17:01:02



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