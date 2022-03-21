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Bakan Nebati: "15 yılda tamamlanabilecek sulama yatırımlarını inşallah 2 yılda tamamlamış olacağız" Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na bedava elektrik tepkisi: “Bir iddianız varsa altını doldurun”

İHA

Bakan Nebati: "15 yılda tamamlanabilecek sulama yatırımlarını inşallah 2 yılda tamamlamış olacağız" Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na bedava elektrik tepkisi: “Bir iddianız varsa altını doldurun”

Şanlıurfa’da iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Güneş Enerji Santrali (GES) ile bölgeye büyük bir yatırım yaptıklarını ve 15 yılda tamamlanabilecek sulama yatırımlarını 2 yılda tamamlayacaklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa’da bir otelde iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları da katıldı. Toplantıyı Şanlıurfa'da yapmalarına rağmen tüm Türkiye'yi ilgilendirdiğini söyleyen Bakan Nebati, bunun kısa sürede karşılığını alabilecekleri bir paket serisi olduğunu aktardı. GES ile bölgeye büyük bir yatırım yaptıklarını ve 15 yılda tamamlanabilecek sulama yatırımlarını 2 yılda tamamlayacaklarını söyleyen Bakan Nebati, ”Bunlar tarımsal sulama yatırımları işbirliği, tarımsal sulamada güneş enerjisi sistemleri kullanımı ve hazine faiz destekli kredilerde limitlerin arttırılması başlığında olacak. Uzun yıllara yayılan sulamayı daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Mevcut bütçe içerisinde 15 yılda tamamlanabilecek sulama yatırımlarını şimdi TOKİ ve Ziraat Bankası finansmanı ile inşallah 2 yılda tamamlamış olacağız. Verimliliğimiz artacak hem de gıda fiyatlarında ciddi bir istikrar sağlanacak” dedi.

"Dünyada tarımsal ürün fiyatlarında yükseliş var"
Dünya genelinde fiyatlarda bir yükseliş olduğunu ifade eden Bakan Nebati, “Bugün dünyanın özellikle Karadeniz'deki gerginlikte emtia fiyatları ve tarımsal girdilerdeki problemlerin nasıl bir sorun olduğunu hepimiz görebiliyoruz ve dünyada gıda fiyatları olmak üzere tarımsal ürünler ve her türlü emtiada bir yükseliş söz konusu. Bu da sadece Türkiye'de değil, dünyanın tamamında enflasyonla ilgili çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde sıfır ya da çok düşük rakamlı, hatta eksi enflasyona alışmış olan ekonomiler ve toplumlar 5, 7, 8, 9, 10 gibi çift hanelere gelen enflasyon oranları ile ciddi bir şekilde bir problemle karşı karşıya. Lütfen hatırlayın geçen yıldan itibaren dünyanın enflasyonla daha içli dışlı olacağını ve bu konuda atılacak olan adımların çok kısa sürede bir çözüm üretemeyeceğini dile getirenlerden idim. Neden? Çünkü 1973 OPEC krizi sonrasında temel bir problem yaşandı; enflasyon. Bununla ilgili ülkeler tüketimi kısıcı, özellikle Batı ülkeleri, tedbirler, parasal ve mali tedbirler aldılar. Sonuç, ciddi bir şekilde durgunluk, hatta resesyona kadar gidecek bir dengesizliğe sebep oldu. İşsizlik arttı, üretim azaldı. Şimdi dünya ülkeleri bu 1973 krizi sonrasındaki travmatik duruşu çok iyi bildiği için sert tedbirler alamıyor, almayacak da. Bunlarla mücadele etme konusunda orta karar üzerinden gidecekler. Bu ne demektir? Demek ki 2022 yılında sadece Türkiye'de değil dünyanın tamamında enflasyon ciddi bir sorun olarak gözükecek. Peki son 30 yılın, 40 yılın enflasyonu yaşayan, bununla karşı karşıya kalan toplumlar ve ekonomi yönetimleri bu sıkıntıyı yaşarken biz yaşıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Daha şiddetli hissediyoruz. Çünkü kur baskısı nedeniyle geçen yıl artan kurlar nedeniyle fiyatlamada davranış bozukluğu meydana geldi. Bunu da özellikle 20 Aralık öncesinde birçok muhalif ve sosyal medya üzerinden manipülatif, spekülatif söylemlerle bunu ısrarla söylüyorum. İhanete varan söylemlerle Türk lirasının değerinin düşmesi noktasında abartılı bir şekilde adeta iteklediler. 20 Aralık'ta dolar 18 lira 36 kuruşa geldiğinde beklenti, o kötümserler açısından 20, hatta yayınladıkları sahte belge nedeniyle 1 doların 22 lira olacağına ilişkin ya da serbest düşüşü hükümet öngörüyor gibi yalan dolan haberlerle daha yüksek rakamlara getirdiler” şeklinde konuştu.

"Git Ankara’da açıkla, İzmir'de açıkla"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’da sarf ettiği "Büyükşehir Belediyesini bize verin, elektriği bedava yapacağım" sözünü eleştiren Bakan Nebati, GES hakkında da bilgi verdi. Bakan Nebati, ”Peki nasıl işleyecek bu iş. Tarımsal sulamada GES kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 1 yıl ödemesiz, 8 yıl vadeli kredi imkanı sunacağız. Şimdi yerli üretim paneli yapanlara sesleniyorum. Büyük bir imkanı yakalamış durumdasınız. Güneşin enerjisini alacağız ve toprağımıza yansıtacağız. İthal panellerde yüzde 50 faiz desteği vereceğiz ya da çiftçiler şunu diyebilir, biz hibe istiyoruz. Buyurun siz yapın, yüzde 50’sini biz ödeyelim. Daha ne istiyorsunuz. Buna proaktiflik denir. Böyle seni il ilan ettim, eski siyasetlerle ben elektriği bedava dağıtacağım demekle olmuyor bu işler. Çözümle geleceksin, cekcaklar ile değil. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Ben de Mars'a gideceğim. Yok öyle bir dünya. Dünya rakamlar. İşte burada rakamlar. Ekonomi neydi, beklentiler, güven, istikrar, hükümete olan ilgi, alaka, liderlik, Türkiye'nin duruşu, ülkenin duruşu ama iş elektriğe gelince, güneşe gelince makine devreye girer, teknoloji devreye girer. Öyle ben elektriği bedava dağıtacağım, nasıl dağıtacaksın, ne ile dağıtacaksın. Bak ben 94 milyar Türk lirasının kaynağını gösteriyorum. Kimin kimlerle imza altına alınacağını gösteriyorum, mevzuatta nasıl ilerleyeceğimizi gösteriyorum. Hayal satmak bize yakışmaz, gerçeği pazarlamak bize yakışır. Alternatifiniz varsa söyleyin, ortaya koyacağınız bir iddianız varsa altını doldurun. AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin en temel özelliği budur. Söyleyeceğin şeyin altını dolduracaksın, doldurduk. Öyle gelip bu salonlarda onu bedava yapacağım, şunu öyle yapacağım, bunu bilmem ne yapacağım. Yok böyle bir dünya. Gidip bunu kendi büyükşehir belediyende açıklasana, elektriği bedava yapacağım diye. Ne gelip Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hakim olduğu yerde açıklıyorsun elektriği bedava yapacağım diye. Git Ankara’da açıkla, İzmir'de açıkla” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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