Şanlıurfa’da su günü için farkındalık etkinliği yapıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi Çevre Koruma Birimi ile ortak paydaşlar tarafından ‘Dünya Su Günü’ olması nedeniyle farkındalık oluşturmak ve suyun önemini anlatmak için etkinlik düzenlendi.

Karaköprü Belediyesi doğa ve çevre dostu çalışmalarının yanında farkındalık oluşturmak için etkinliklerini de sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi ve paydaş sivil toplum kuruluşları birlikteliğinde ‘Dünya Su Günü’ vesilesiyle suyun önemi için farkındalık oluşturacak etkinlik gerçekleştirildi. Dünya su günü etkinliğinde öğrenciler suyun önemini anlatan pankartlar taşırken, günün önemini anlatan kısa skeç gösterisi ve işitme engelli öğrencilerin işaret diliyle suyun değerini anlatımı gerçekleştirildi. Paydaş sivil toplum kuruluşları tarafından açılan stantlarda da suyun, toprağın ve doğanın önemini anlatan materyaller sergilendi. Etkinlikte konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bu tür etkinliklere önem verdiklerini ifade ederken, suyun canlılar için ne kadar önemli olduğunun, israf edilmemesinin anlatılması için güzel bir etkinlik yapıldığını kaydetti.

Baydilli, “Su doğru bir şekilde kullanıldığında hayattır ancak yanlış kullanılmadığında ve gereken önem verilmediğinde hastalığa dönüşür. Dünyanın dörtte üçü sudan oluşur, yani hayatımızın her alanında hayati değer taşıyan suyu israf etmeden kullanmamız ve suların kirlenmemesi için doğayı temiz tutmamız önemlidir. Bu güzel etkinliği düzenleyen çevre koruma birimimize, paydaşlarımıza ve katılan değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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