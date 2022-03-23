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Şanlıurfa’da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

İHA

Şanlıurfa'da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 25 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan firari yakalandı

Şanlıurfa’da 29 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 25 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A.’yı yakalamak için yürüttüğü çalışmada şahsın izine ulaştı. Fiziki takibe alınan şahıs, kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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