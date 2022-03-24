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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçan Raketler Şanlıurfa’da çocuk ve gençlerle buluştu

İHA

Uçan Raketler Şanlıurfa’da çocuk ve gençlerle buluştu

Dünyaya havacılık teknolojisi ihraç eden Hitit’in sosyal sorumluluk projesi olan Uçan Raketler devam ediyor. Daha önce Çorum, Isparta ve Trabzon’da düzenlenen Uçan Raketler bu sefer Şanlıurfa’da çocuk ve gençlerle buluştu.
Çocuklara ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmayı, masa tenisi yoluyla teşvik etmek amacıyla 2018 yılında başlayan proje, pandemi sonrası Şanlıurfa’da yeniden başladı. Şanlıurfa’da 85 bini aşkın öğrenciye ulaşan Uçan Raketler projesi, böylelikle şimdiye kadar 115 bin öğrenciye ulaşmış oldu. Proje ile masa tenisi antrenörlüğü eğitimi alan öğrenci sayısı da 287’ye ulaştı.
Bugün 5 kıtada 54 hava yolu şirketine yazılım çözümleri ihraç eden teknoloji firması Hitit, Uçan Raketler adını verdiği sosyal sorumluluk projesini, Çorum, Isparta ve Trabzon’un ardından Şanlıurfa’ya taşıdı. Projenin Şanlıurfa lansmanı, GAP Arena Spor Salonu’nda gerçekleşti. Hitit’in hayata geçirdiği Uçan Raketler projesi, çocuk ve gençlerin masa tenisi sporu ile buluşturulması, masa tenisi sayesinde sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmaları amacıyla 2018 yılında başlatıldı.

Eğitimli antrenörler ile profesyonel masa tenisi
Proje kapsamında il genelinde ihtiyaç sahibi okullar belirlenerek ilk olarak masa tenisi ekipmanları sağlanıyor. Aynı zamanda, federasyon tarafından verilen profesyonel eğitimler sonunda antrenörlük sertifikası alan öğretmenler tarafından öğrencilerin eğitim süreci başlıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklerken, genç yeteneklerin keşfedilip desteklenerek ülkeyi bu dalda dünya çapında temsil edecek sporcuların kazanılması da projenin bir başka amacı oluyor. 2018 yılında başlayan Uçan Raketler projesiyle Çorum’da 55, Isparta’da 41, Trabzon’da da 77 okuldan toplamda 30 binden fazla çocuk profesyonel masa tenisi eğitimi imkanına kavuştu.

Şanlıurfa’da 100 okula ve 85 bin öğrenciye ulaşacak
Uçan Raketler ile Şanlıurfa’da daha önce masa tenisi ekipmanı olmayan 100 okula öncelikle masa tenisi masası ve malzemesi sağlandı. Ekipman desteği, profesyonel bir eğitim programıyla birleşerek, 100 öğretmenin 1. Kademe Antrenörlük Kursu eğitimleri tamamlandı. Eğitimi tamamlayarak sertifikalarını alan öğretmenler, masa tenisi eğitiminin okullarda yaygınlaşması için gönüllü destek verecek. Uçan Raketler projesinin Şanlıurfa’da 100 okulda toplam 85 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Suriye okullarına ekipman desteği
Şanlıurfa özelinde Suriye sınırındaki okullar da unutulmadı ve Tel Abyad’da Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan El Cerrah, AynArus, Hasan El İsa, Suluk El Garbi Ve Ali İbn Talip orta okullarına da masa tenisi masası, raket ve top desteği sağlandı. GAP Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen lansman toplantısına, Federasyon Başkanı Oktay Çimen, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Hitit Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan ile proje paydaşları ve proje okullarından öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü.

“Şanlıurfa’da 85 bin öğrenci masa tenisi ile buluştu”
Hitit Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç konuşmasında şunları söyledi:
“Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları, yalnızca ekonomi ve sosyal hayatı değil, bireysel olarak sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı sporla ilişkimizi de etkiledi. Özellikle çocukların sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemesinin ileriye dönük faydaları daha da önem kazandı. Bu nedenle, zorunlu bir ara vermek zorunda kaldığımız Uçan Raketler’le, normalleşme sürecinde çocuklarımızın hayatına tekrar dokunmanın heyecanını da yaşıyoruz. Daha önce Çorum, Isparta ve Trabzon’da hayata geçirdiğimiz projemize Şanlıurfa ile devam ediyoruz. Sadece Şanlıurfa’da 100 okulda 85 bin öğrenciyi masa tenisi ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca Suriye sınırındaki 5 okulumuza da malzeme desteği sağlanmasıyla, bu okullardaki çocuklarımız da projeden yararlanma fırsatı bulacak. Uçan Raketleri önümüzdeki dönemlerde farklı illerde hayata geçirerek, masa tenisi sporunu çocuklarla buluşturmaya ve bir kitle sporu olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”
Okullarına masa tenisi masası hediye edileceği için mutlu olduğunu belirten öğrenci Elif Nisa Çiftçi, "Bugün uçan raketler sayesinde arkadaşlarımızla masa tenisi oynadık. Çok mutlu oldum, bizlere masa tenisi hediye edilecek''
Öğrencilerden Rüveyda Başkır ise “Bu gün burada çok güzel bir program oldu. Ucan raketler projesini çok beğendim. Bizlere oynamamız için masa tenisi masası hediye edecekler, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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